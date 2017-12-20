Считали полгода: в Германии мужчина оставил детям в наследство 1,2 миллиона мелких монет

Житель городка Бремерферде оставил детям в наследство 1,2 миллиона монет номиналом по 1 и 2 пфенига, которые вышли из оборота в 2002 году после перехода Германии на евро.

Мужчина собирал наследство более 30 лет, работая водителем грузовика и откладывая мелкие монеты в небольшие пакеты для замораживания продуктов, сообщает Европейская правда со ссылкой на NDR.de.

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Чтобы отвезти монеты в банк для обмена на актуальную валюту, детям умершего пришлось нанимать грузовик, поскольку вес наследства составил 2,5 тонны.

По информации издания, пересчитывать монеты пришлось одному из работников банка. Мужчина проводил подсчет параллельно с выполнением других служебных обязанностей, тратя около двух часов ежедневно. Окончательно подсчитать наследство он смог только через полгода.

В конце концов, наследники забрали деньги, получив 8 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, летом в Германии выпустили сувенирную купюру номиналом ноль евро. Купюра выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается по 2,5 евро.