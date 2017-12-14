В сети высмеяли видео, на котором моют бордюры в Харькове перед приездом Порошенко и Дуды (видео)

15:02, 14 декабря 2017
Курьёзы
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На видео два человека тщательно мыли белые, недавно окрашенные бордюры на пути президентов.

В сети появилось видео, как в Харькове ветошью протирают бордюры перед визитом президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Харьковчане засняли, как два человека тщательно мыли белые, недавно окрашенные бордюры на пути, по которому Петр Порошенко и Анджея Дуда должны были пройти к памятнику жертвам тоталитарного режима. При этом, с виду мужчины с тряпкой совсем не похожи на коммунальщиков. 

Как сообщалось, ранее в Харькове Порошенко и Дуда провели переговоры "тет-а-тет".

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