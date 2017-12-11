Коммунальщик по призванию: на Тернопольщине мужчина под хмельком украл трактор, чтобы почистить село от снега

На Тернопольщине задержали нетрезвого мужчину, который украл трактор, чтобы почистить улицы села от снега. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, к правоохранителям обратились жители Великих Дедеркал Шумского района с сообщением, что их изрядно выпивший односельчанин разъезжает на тракторе. Полицейские группы быстрого реагирования выехали на место происшествия и застали водителя трактора Т-40 за рулем в нетрезвом состоянии.

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Как выяснилось, трактор принадлежит Великодедеркаловскому коммунальному хозяйству. Руководитель предприятия узнал вора, ведь тот ранее работал у них. Говорит: "тот неплохой человек, вот только когда трезвый, а как выпьет – растут за ним золотые вербы".

Оказалось, что мужчина предварительно распил алкоголь, а после этого под воздействием спиртного решил расчистить дороги от снега в селе. Потому украл трактор и отправился на нем по улицам села. Там его и застали правоохранители.

Теперь ему инкриминируют ч. 2 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством).

Как сообщал Погода.УНИАН, вечером 10 декабря Украину накрыл сильный снегопад, в результате чего из-за непогоды были обесточены более 500 населенных пунктов в 14 областях.