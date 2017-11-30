Модель разделась в прямом эфире после выхода Перу на ЧМ-2018 (видео)

Модель Аида Мартинес выполнила обещание после неожиданного выхода сборной Перу в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

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Девушка еще во время отборочного турнира дала обещание, что снимет с себя всю одежду и нижнее белье перед камерой, если сборная Перу сможет добыть путевку в финальную часть чемпионата мира. В итоге перуанские футболисты совершили подвиг и пробились на турнир впервые с 1982 года, передает SportArena.

Аида Мартинес сдержала слово и разделась, а съемку проводил журнал Angeles Revista. Короткий ролик, на котором все интимные места прикрыты, появился в сети и стал настоящим хитом.

Стоит отметить, что в Instagram у девушки и без того много "жарких" фото.