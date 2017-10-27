В Италии на соевом поле появился портрет Ким Чен Ына (фото)

На одном из полей в Италии появился портрет лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает местное издание Il Gazzettino, как пишет "Газета.ру".

Портрет является работой итальянского художника Дарио Гамбарина. Рисунок расположен на участке площадью около 20 тыс. кв. м. в Кастаньяро неподалеку от Вероны.

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Над головой лидера Северной Кореи изображены две ракеты, а ниже расположена подпись «Опасность» (Danger).

«Моя работа лишь выражает желание решить эту проблему дипломатическим путем как можно скорее», — сказал художник.