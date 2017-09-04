Сердитый кот из затопленного Хьюстона стал мемом

30 августа в затопленном после урагана "Харви" Хьюстоне фотограф Скот Олсон запечатлел рыжего кота. Снимок приобрело агентство Getty Images, затем он был опубликован в Washington Post, пишет Mashable.

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После этого на ничего не подозревающего кота обрушилась слава. Сотни тысяч интернет-пользователей восхищаются им, публикуют его снимок на своих страницах и придумывают шутки про кота. В частности, ему примерили прическу Дональда Трампа.

Многие пользователи выражали обеспокоенность судьбой кота. Хьюстонский телеканал KPRC 2 сообщил хорошую новость: коту удалось выбраться из воды целым и невредимым.