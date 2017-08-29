В КНДР выпустили игру-шутер "Охота на янки"
16:49, 29 августа 2017Курьёзы
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Местные СМИ пишут о ее высокой популярности у населения.
Развлекательная 3D-программа "Охота на янки" / фото pcgamer.com
Северокорейские разработчики создали игру «Охота на янки» (Hunting Yankee). Местные СМИ пишут о ее высокой популярности у населения, сообщает портал PC Gamer.
«Развлекательная 3D-программа "Охота на янки" — это боевая игра про отстрел и убийство янки с помощью снайперской винтовки в тылу врага», — гласит описание игры от Arirang-Meari, одного из государственных СМИ Северной Кореи.
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Однако не уточняется, на какой платформе доступна «Охота на янки», как и то, кто является разработчиком игры. Судя по единственному доступному в сети скриншоту, шутер вышел на мобильные устройства.
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