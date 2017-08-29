Лондонский полицейский "взорвал" толпу своим танцем (видео)

Пляшущий британский полицейский стал звездой Ноттинг-хилльского карнавала, который проходил в Лондоне. Об этом сообщает издание Evening Express.

Танец 34-летнего Дэниела Грэма (Daniel Graham) собрал толпу. Видео, снятые зрителями, собрали множество ретвитов в Twitter.

Читайте такжеПолицейский разгуливал по футбольному полю и разговаривал по телефону прямо во время игры (видео)

В начале года Грэм участвовал в телевизионном конкурсе Britain’s Got Talent, но не дошел до финала. Время от времени он демонстрирует свои умения в Instagram.

Ежегодный Ноттинг-хилльский карнавал устраивают с 1966 года. Ведущую роль обычно играют представители британской афрокарибской общины. В прошлом в празднике участвовали до двух миллионов человек. По количеству зрителей Ноттинг-хилльский карнавал уступал только карнавалу в Тринидад и Тобаго.