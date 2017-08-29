Лондонский полицейский "взорвал" толпу своим танцем (видео)
Пляшущий британский полицейский стал звездой Ноттинг-хилльского карнавала, который проходил в Лондоне.
Пляшущий британский полицейский стал звездой Ноттинг-хилльского карнавала, который проходил в Лондоне. Об этом сообщает издание Evening Express.
Танец 34-летнего Дэниела Грэма (Daniel Graham) собрал толпу. Видео, снятые зрителями, собрали множество ретвитов в Twitter.
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В начале года Грэм участвовал в телевизионном конкурсе Britain’s Got Talent, но не дошел до финала. Время от времени он демонстрирует свои умения в Instagram.
Ежегодный Ноттинг-хилльский карнавал устраивают с 1966 года. Ведущую роль обычно играют представители британской афрокарибской общины. В прошлом в празднике участвовали до двух миллионов человек. По количеству зрителей Ноттинг-хилльский карнавал уступал только карнавалу в Тринидад и Тобаго.
When been a policeman is your 2nd job... #nottinghillcarnival2017#PoliceWithPridepic.twitter.com/9Ct8kObC3r— iam_Phemmy_Nice® (@phemmynice) August 28, 2017
VIP guests at Rampage sound system! #NottingHillCarnival#OurSaferCarnivalpic.twitter.com/PWrXliLxDn— CSupt Robyn Williams (@SuptRobynMPS) August 27, 2017