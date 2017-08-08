Спасался от жары: в Тернополе мужчина устроил заплыв в луже

В Тернополе мужчина устроил заплыв в луже. Интересные кадры очевидцы засняли в одном из спальных районов Тернополя, говорится в сюжете "ТСН".

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Весельчак ложился, переворачивался и даже плавал в неглубокой луже, образовавшейся на дороге. Когда появлялись автомобили, он поднимался и регулировал дорожное движение. Кроме того, мужчина периодически пританцовывал в одних плавках и белых кроссовках.

Напомним, ранее в Кремле показали, как Путин-"мачо" отдыхал в Сибири. Российский президент показательно побывал в тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой.