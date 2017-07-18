Украинцы хотели вывезти в Беларусь 22 мешка сала (фото)

Пограничники Луцкого отряда пресекли попытку незаконного перемещения сала в Беларусь. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, оперативники совместно с участковым инспектором пограничной службы обнаружили движение гужевой повозки, загруженной мешками, в сторону государственной границы.

Заметив оперативников, погонщик бросил коня с телегой в лесу и обратился к бегству. Другой пограничный патруль обнаружил микроавтобус, который на большой скорости двигался от границы. Водитель не выполнял требования правоохранителей и, опасно маневрируя, подрезал пограничников и создавал аварийную ситуацию.

В дальнейшем правонарушители были блокированы служебным автомобилем и задержаны. Водитель и пассажир оказались жителями приграничного села Жадень Дубровицкого района Ривненской области, скорее всего, именно они привезли мешки в приграничье и перегружали на подводу для «тихого» нарушения границы.

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На месте правоохранители обнаружили 22 мешка с салом. Продолжается поиск лица, скрывшегося с места задержания.

В отношении водителя и пассажира автомобиля составлены протоколы о привлечении к административной ответственности за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному требованию пограничного наряда.

В полицию направлено уведомление в отношении водителя транспортного средства о совершении им уголовного преступления по ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему).