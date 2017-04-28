Кусок сала стал поперек горла двум россиянам, врачи только успевали констатировать смерть - СМИ

В городе Фролово Волгоградской области сразу два человека насмерть подавились салом.

Как сообщил V1.ru руководитель следственного отдела по Фроловскому району Игорь Беликов, после употребления сала скончались 46-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Читайте такжеКак укрепить иммунитет осенью

В первом случае трагедия произошла в городе Фролово. 46-летний местный житель пришел в гости к своей троюродной сестре. Как только началось застолье, гостю налили стопочку самогона и предложили закусить. Опрокинув рюмку, мужчина взял кусок сала внушительных размеров, но проглотить его не смог.

"Кусок оказался настолько большим, что застрял на входе в пищевод, мужчине стало плохо – пояснил Игорь Беликов. – Находившееся рядом близкие пытались помочь, но спасти его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По заключению экспертов, фроловчанин скончался именно из-за того, что подавился салом. Кусочек был размером восемь на четыре сантиметра. Установлено, что произошла механическая асфиксия при закрытии верхних дыхательных путей".

В другом случае насмерть подавилась салом 62-летняя пенсионерка. По предварительной информации, во время ужина женщина решила съесть кусочек сала. Она подавилась, а так как находилась дома одна, помочь ей никто не смог.

"Супруг обнаружил жену уже мертвой. После вскрытия у погибшей обнаружили инородный предмет, а именно сало. Проглотить его она не смогла, и кусочек сала перекрыл дыхательные пути, – добавил Игорь Беликов. – По обоим случаям сейчас проводятся проверки. Все обстоятельства устанавливаются".