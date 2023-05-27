В Генштабе ВСУ фиксируют во вражеских войсках новые случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства.

Два десятка новоприбывших на боевые позиции в Украине оккупантов скрылись в неизвестном направлении на похищенном КАМАЗе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по оперативной ситуации с российским вторжением.

"В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая, около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КАМАЗ и выбыли в неизвестном направлении", - информирует Генштаб.

Отмечается, что в настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.

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Война Новости - дезертиры в ВС РФ

Ранее в частности начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что до 40% россиян, возвращающихся из Украины живыми, отказываются возвращаться в зону боевых действий.

По его словам, высокий уровень истощения сил личного состава и низкое морально-психологическое состояние вынуждает оккупантов проводить частые ротации.

ISW ранее оценили, что деморализация, плохое командование и контроль среди российских войск могут предоставить украинским силам возможности для проведения разумных контрнаступлений.

Потери РФ в Украине - последние данные

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 206 200 оккупантов, из них 480 за предыдущие сутки. Согласно утренним данным Генштаба, в боях уничтожено, в частности, 22 российские артсистемы, 11 цистерн и 31 БПЛА.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины за 27 мая нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава военной техники российских войск, а также три - по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Согласно данным Global Firepower, потери РФ в полномасштабной войне в Украине больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Страна-агрессор потеряла в Украине войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

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