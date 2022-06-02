До 40% россиян, возвращающихся из Украины живыми, отказываются возвращаться в зону боевых действий.

Оккупационная армия вынуждена часто осуществлять ротации из-за низкого морально-психологического состояния своих солдат.

Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"По имеющейся информации, высокий уровень истощения сил личного состава и низкое морально-психологическое состояние заставляет оккупантов проводить частые ротации. При этом от 30 до 40% оккупантов, которые возвращаются из Украины живыми, отказываются возвращаться в зону боевых действий", - сказал Марченко.

Из-за этого, по его данным, российские власти вынуждены отправлять в бой "свежие необстрелянные" части, которые после встреч с бойцами Вооруженных сил Украины также быстро теряют свой боевой потенциал.

"Такими темпами оккупанты очень быстро истощат свою "вторую армию мира", - утверждает глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля в Украине ликвидировано около 30 тыс. 850 российских захватчиков.

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