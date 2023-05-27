В частности, поражены район сосредоточения вооружения, военной техники и два пункта управления россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 27 мая нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также три - по зенитно-ракетным комплексам РФ

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, украинские воины за 27 мая уничтожили три российских БПЛА разного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника", - говорится в вечерней сводке Генштаба.

Что касается ударов россиян по украинской территории, то за 27 мая войска РФ нанесли 10 авиационных ударов и произвели около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Стреляли по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 27 мая - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала вторжения ориентировочно составили уже 206 200 человек. За последние сутки украинские бойцы ликвидировали около 480 российских оккупантов.

Также Россия потеряла на бое боя в Украине: 3799 танков, 7442 боевых бронированных машин, 572 РСЗО, 329 установок ПВО, а также 2941 БПЛА оперативно-тактического уровня.