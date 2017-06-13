В Беларуси заключенные украли трактор и попытались сбежать из колонии

Трое заключенных в беларуском городе Шклов пытались сбежать из колонии на погрузчике, сообщает БЕЛТА.

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"Покушавшиеся на побег осужденные имели длительные сроки лишения свободы - от 14 до 25 лет. После двух дней подготовки, улучив момент после завершения работ в производственной зоне, осужденные взломали замок зажигания погрузчика и завладели транспортным средством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время военнослужащий внутренних войск Валерий Котов нес службу на наблюдательной вышке в качестве часового. Он увидел, как погрузчик вывернул из-за угла здания и едет к заграждению.

Когда военнослужащий понял, что трактор, набирая скорость, двигается в сторону предупредительного заграждения запретной зоны охраняемого объекта и не собирается тормозить, он поднял караул "В ружье", достал штатное оружие и после окрика: "Стой! Стрелять буду!" сделал предупредительный выстрел вверх.

"После применения оружия беглецы бросили транспортное средство и скрылись в производственной зоне. Личности осужденных, пытавшихся совершить побег, были установлены в кратчайшие сроки. Причины происшедшего устанавливаются", - резюмирует издание.