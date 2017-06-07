Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольной команды
Логотип портала появился на груди игровых футболок игроков.
Порносайт RedTube стал генеральным спонсором любительского футбольного клуба Washington Square из Бруклина (Массачусетс, США). Об этом команда сообщила в официальном Twitter.
Читайте такжеОдиночество не беда: Pornhub снял ролик о пикантных подарках в Рождественскую ночь (видео)"Это только начало. Лучшая в мире поддержка от RedTube", — сказано в сообщении под фото игроков в футболках с логотипом порносайта на груди.
Porn site @RedTube becomes shirt sponsor for Massachusetts football team @WashingtonSqFC#ThingsYouWontSeeInMLS#footballpic.twitter.com/E5CG7mCgS0— Tifosy (@tifosy) June 6, 2017
Условия спонсорства не уточняются.
Washington Square — аматорский клуб, основанный в 2013 году. Выступает в одной из региональных лиг США. RedTube — один из наиболее популярных порносайтов.