Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольной команды

Порносайт RedTube стал генеральным спонсором любительского футбольного клуба Washington Square из Бруклина (Массачусетс, США). Об этом команда сообщила в официальном Twitter.

Читайте такжеОдиночество не беда: Pornhub снял ролик о пикантных подарках в Рождественскую ночь (видео)"Это только начало. Лучшая в мире поддержка от RedTube", — сказано в сообщении под фото игроков в футболках с логотипом порносайта на груди.

Условия спонсорства не уточняются.

Washington Square — аматорский клуб, основанный в 2013 году. Выступает в одной из региональных лиг США. RedTube — один из наиболее популярных порносайтов.