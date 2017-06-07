Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольной команды

17:29, 07 июня 2017
Курьёзы
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Логотип портала появился на груди игровых футболок игроков.

Игроки в новых футболках / фото: @tifosy

Порносайт RedTube стал генеральным спонсором любительского футбольного клуба Washington Square из Бруклина (Массачусетс, США). Об этом команда сообщила в официальном Twitter.

Читайте такжеОдиночество не беда: Pornhub снял ролик о пикантных подарках в Рождественскую ночь (видео)"Это только начало. Лучшая в мире поддержка от RedTube", — сказано в сообщении под фото игроков в футболках с логотипом порносайта на груди.

Условия спонсорства не уточняются.

Washington Square — аматорский клуб, основанный в 2013 году. Выступает в одной из региональных лиг США. RedTube — один из наиболее популярных порносайтов.

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Теги: #футбольная команда