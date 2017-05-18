Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове планируют развернуть спиной к Москве за 14,5 тысяч гривень

В Черниговском горсовете заявили, что разворот памятника гетману Богдану Хмельницкому в обратную сторону обошелся бюджету города в 14,5 тыс. грн., а 700 тыс. грн. - это общая стоимость работ по реконструкции памятника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что непосредственно на разворот памятника Богдану Хмельницкому из городского бюджета будет потрачено меньше 14,5 тыс грн. Эти работы являются лишь частью общей реконструкции постамента памятника - в них вошли демонтаж фигуры памятника, масса которой достигает 5 тонн, ее дальнейшая установка, а также возведение и демонтаж строительных лесов.

Остальные работы по реконструкции памятника будут включать, фактически, формирование нового фундамента под существующий постамент.

Как сообщили в управлении капитального строительства городского совета, "уже сейчас даже невооруженным глазом можно увидеть, что постамент немного наклонился. То есть существующая основа не может обеспечить памятнику необходимую прочность, и при дальнейшем повреждении не исключено его разрушение. Поэтому в ходе реконструкции предусмотрено закрепление постамента с помощью свай".

Также в реконструкцию входят другие реставрационные работы – вплоть до ремонта эмблем, химического закрепления гипса на лепном декоре и художественной росписи поверхности этого декора.

"Около 700 тыс. грн – стоимость всех этих работ в целом, а не только разворота скульптуры гетмана", - констатировали в пресс-службе городского совета.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове памятник гетману Украины Богдану Хмельницкому, установленный в одноименном сквере в центре города, на этой неделе развернули спиной к Москве. Дискуссия о необходимости поворота памятника Хмельницкого лицом к Пятницкой церкви, областному драмтеатру и Красной площади велась достаточно долго. Теперь в ходе реконструкции сквера фигуру Хмельницкого развернули, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

*** Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове, установленный в 50-х годах ХХ столетия, должен был напоминать о 300-летнем юбилее «воссоединения» Украины с Россией, который широко отмечался в 1954 году. Инициатором установки монумента был первый секретарь Черниговского обкома КП (б) У Василий Марков.

Памятник изготовлен в виде бетонной статуи (высотой 2,5 м) на цилиндрическом кирпичном постаменте (высота 3,2 м), опирается на четырехугольный цоколь, облицованный камнем и плиткой. Основой служит земляной холм. Расположен он в центре сквера имени Б. Хмельницкого (ул. Гетьмана Полуботка). Авторы - скульпторы И. П. Кавалеридзе, Г. Л. Петрашевич, архитектор - А. А. Карнабида.

По упоминаниям Карнабиды, тогдашний первый секретарь горкома КП (б) У Федор Коротков распорядился, чтобы гетман смотрел в направлении запроектированного здания горкома партии.

По одной из версий, о том, как лучше установить памятник, спрашивали даже у выдающегося архитектора-реставратора Петра Барановского, который как раз занимался восстановлением Пятницкой церкви. Барановский якобы порекомендовал установить скульптуру на подшипники, чтобы можно было разворачивать «при необходимости».