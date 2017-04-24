В России под надзором Шойгу штурмовали "Рейхстаг" (фото, видео)

В парке "Патриот" в Подмосковье прошла историческая реконструкция “штурм Берлина“, для которой специально изготовили макет Рейхстага. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Битва" завершилась взятием построенной здесь копии Рейхстага и водружением на его шпиль Знамени Победы", - сказано в сообщении. В шоу также участвовали более 100 каскадеров. Они "горели" в танках и на мотоциклах, выскакивая из бронетехники, бежали вдоль траншей.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны России строит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке макет Рейхстага, который будет использоваться для тренировки молодежи. Парк "Патриот" - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ.

"Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", - заявлял Шойгу.