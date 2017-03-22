"Улица Сезам" отказалась от Трампа: детская программа десятилетиями нещадно его пародировала

Детская программа «Улица Сезам» отказалась от многолетней пародии на миллиардера Дональда Трампа, который в настоящее время является президентом США.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post.

По словам пресс-секретаря Sesame Workshop Лиззи Фишман, у них нет планов по возвращению персонажа. Героя зовут Дональд (также используется вариант Рональд) Грамп. Grump в переводе с английского означает «ворчун», «брюзга».

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Как отметила Фишман, «наш контент всегда был политически агностическим», и в программе пародировали многих икон поп-культуры, а также телешоу и СМИ, среди которых «Игра престолов», «Голос», CNN, Fox News.

Комментарий Sesame Workshop появился после того, как газета опубликовала статью «Трамп хочет лишить PBS финансирования. «Улица Сезам» десятилетиями нещадно его пародировала».

В этом материале издание напомнило о некоторых эпизодах передачи, в которых появлялся Грамп. Кроме того, оно отметило, что нынешний президент США хочет лишить финансирования общественное телевидение, создавшее «Улицу Сезам».

Вместе с тем, газета отмечает, что в настоящее время передача выходит в эфире не PBS, а HBO, то есть саму программу план Трампа вряд ли «разрушит».

Ранее сообщалось, что голливудский актер Алек Болдуин не уверен, что будет долго пародировать президента США Дональда Трампа.