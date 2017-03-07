В Казахстане на вызов через UBER приехало такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)

В Казахстане жительницы Алма-Аты вызвали такси через сервис Uber, однако на заказ к ним приехал микроавтобус, в салоне которого стояли только два деревянных стула. Соответствующие фото девушка обнародовала в Facebook.

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Как сообщает Tengrinews.kz, по словам девушки, машину она вызвала 6 марта через приложение Uber. "Приехал микроавтобус. Мы с мамой зашли в салон и очень удивились деревянным стульям, которые стояли там, и водитель нам их предложил. Мы начали смеяться. Там реально стояли два деревянных стула (....). Это просто дико. Как пристегиваться, к примеру. А водитель пошутил, что для нас он может еще и стол поставить. Вообще у Uber же есть стандарты и определенные требования к автомобилям, но тут непонятно, это еще и небезопасно. Я торопилась, поэтому и не стала перезаказывать, писать отзыв", - рассказала девушка.

Администрация Uber назвала это вопиющим случаем. В пресс-службе Uber сообщили, что уже приняли меры в отношении водителя.

Ранее сообщалось, что в России водитель маршрутки сбил недовольного пассажира, заехав на тротуар.