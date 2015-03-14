В России водитель маршрутки сбил недовольного пассажира, заехав на тротуар (фото)

В Твери (РФ) водитель маршрутки умышленно сбил вышедшего на остановке пассажира. Как сообщает портал Tverigrad.ru, мужчина проехал свою остановку из-за того, что водитель говорил по телефону и проигнорировал просьбу остановиться, передает Lenta.ru.

После этого пассажир сделал водителю замечание и вышел на следующей остановке. При выходе из автобуса, молодой человек ударил рукой по внешнему зеркалу заднего вида автобуса и разбил его.

Тогда водитель, гражданин Республики Кыргызстан, заехал на тротуар и намеренно сбил мужчину. Он протащил молодого человека под автобусом более метра, пока не остановился.

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Пострадавший с множественными травмами был доставлен в больницу. У него множественные ушибы и ссадины, подозрение на черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника.

Издание отмечает, что сам виновник не считает себя виноватым и уверяет, что никакого конфликта не было. Несмотря на огромное количество очевидцев, он уверяет, что выехал на тротуар, чтобы избежать ДТП.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.