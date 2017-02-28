Исчезающие дороги: вместе со снегом в Украине сошел асфальт (видео)

Общая протяженность дорог в нашей стране - 170 000 км. По разным оценкам, в Украине "убиты" и изношены от 70 до 90%. По качеству дорог Украина 132-я в мире - пятая с конца. При этом с каждым годом ситуация ухудшается.

Стоит отметить, каждый украинский водитель платит за ремонт дорог - за год в среднем с одного автомобилиста госбюджет получает минимум 10 тысяч гривен. Налоги составляют около 40% от цены бензина и 30% от цены ДТ. В масштабах всей Украины это 2,23 млрд гривень в месяц. Также автомобилисты платят налог за растаможку авто на границе, это тоже сотни миллионов долларов.

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При этом на строительство дорог из госбюджета ежегодно выделяют большие деньги. В прошлом году выделили больше 19 млрд грн. В 2017 году заложены 14,2 млрд грн.

По оценкам экспертов, больше половины выделенных денег разворовывается на разных уровнях. Из-за этого страдает качество новых дорог, и их хронически нужно ремонтировать.

Смотрите как их ремонтируют в нашем видео.