Застрявшие на столичных дорогах водители шутят о Кличко и готовы менять машины на места в начале пробок

"Куплю корову", - шутит от безделья один из водителей, стоящих на "красном" от пробок Печерске. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", - шутит другой водитель. "Поменяю лексус в конце пробки на ланос в начале", - предлагает третий.

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Кроме того, некоторые водители умудряются поиграть в города.

Также в комментариях не забывают и об ответственных за уборку дорог, а также о городской власти: "Кличко всегда готов к земле". "Виталька пообещал, что к вечеру пробок не будет, если машины оставите на работе". "Сегодня ехать могут не только лишь все".

В то же время некоторые водители, стоя в пробках, задают серьезные вопросы.

"Подскажите сервис подвоза газа, пожалуйста", - пишет один из водителей . Также частенько спрашивают у "тех, кто впереди" о причинах затора, а также возможности поворотов, подъемов.

"Стоим, а не движемся в 5 км/ч. Я хожу быстрее", - жалуется киевлянин на столичной Троещине.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 09:20 утра уровень пробок в столице составлял 10 баллов. Сейчас, согласно сервису Яндекс.Пробки, уровень пробок понизился до 8 баллов.