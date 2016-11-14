В российском городе хотят назвать улицу в честь Трампа, предлагают переименовать Вторую Безбожную

Переименовать хотят улицу 2-ю Безбожную, передает The Moscow Times.

"Само по себе название "Безбожная" противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства религиозных людей", - говорится в петиции.

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"Недавно избранный президент США Дональд Трамп - большой друг России и защитник традиционных ценностей", - утверждается в петиции.

В США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.