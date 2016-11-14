В российском городе хотят назвать улицу в честь Трампа, предлагают переименовать Вторую Безбожную

08:25, 14 ноября 2016
Курьёзы
1040 0

Жители российского города Рязань подали петицию о переименовании одной из улиц в честь Дональда Трампа.

Дональд Трамп / REUTERS

Переименовать хотят улицу 2-ю Безбожную, передает The Moscow Times.

"Само по себе название "Безбожная" противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства религиозных людей", - говорится в петиции.

Читайте также"Мадам президент": в США на прилавки ошибочно попал журнал Newsweek о победе Клинтон (фото)

"Недавно избранный президент США Дональд Трамп - большой друг России и защитник традиционных ценностей", - утверждается в петиции.

В США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter