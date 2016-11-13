Трамп не будет признавать Крым российским - экс-посол США в РФ

Об этом в интервью телеканалу "Дождь" рассказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол, которого считают близким соратником Хилари Клинтон, передает "Сегодня".

"Мой прогноз, что он не будет признавать Крым российским, потому что слишком много стран и слишком много людей в Конгрессе и Республиканской партии не поддерживают такую идею", – отметил он.

Читайте такжеВ России назвали причину включения экс-посла США в РФ в санкционный список Кремля

По словам Макфола, Трамп считает украинский вопрос не самым главным, поэтому не будет уделять ему особого внимания. "Что касается украинского вопроса в более широком плане, полагаю, что он не будет поддерживать идею помощи украинскому правительству", – добавил он.

Экс-посол отметил, что президент РФ Владимир Путин и Трамп будут сотрудничать, если их интересы совпадут: "Все-таки во внешней политике это не какое-то личное отношение: ты мой друг, я ваш друг, давайте налаживать хорошие, теплые отношения. Это не работает в этом плане. Путин не друг. Никому. Путин защищает российский национальный интерес, и я надеюсь, что Трамп будет так же делать для нас. Это его работа. Когда это будет совпадать с российским интересом, будет кооперация, сотрудничество, когда нет – сложнее".

Напомним, ранее Макфол сообщил, что ему отказали в выдаче визы в Россию, аргументируя это тем, что бывший посол находится в санкционном списке РФ. Дипломат утверждал, что причиной стали его "тесные связи" с президентом США Бараком Обамой.