В США арестовали человека-дерево (видео)

21:00, 25 октября 2016
Курьёзы
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В Портленде (штат Мэн, США) полицейские арестовали мужчину, который притворялся деревом: неизвестный в костюме из веток очень медленно ходил по пешеходному переходу, чем мешал движению на Конгресс-стрит.

Фото: twitter.com/TVTEDDY

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Press Herald.

Отмечается, что местный житель Ашер Вудворт, одетый в костюм из елочных веток, был приговорен к 60 долларам штрафа.

По словам очевидцев, человек-дерево мешал движению, хотя, судя по опубликованным фотографиям и видео, Вудворт ходил только по пешеходному переходу.

Прибывшие полицейские отвели мужчину на тротуар и задержали. 30-летний Ашер Вудворт рассказал, что он профессиональный танцор. Мужчина заявил, что хотел посмотреть реакцию прохожих на его действия.

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