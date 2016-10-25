В США арестовали человека-дерево (видео)
21:00, 25 октября 2016Курьёзы
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В Портленде (штат Мэн, США) полицейские арестовали мужчину, который притворялся деревом: неизвестный в костюме из веток очень медленно ходил по пешеходному переходу, чем мешал движению на Конгресс-стрит.
Прибывшие полицейские отвели мужчину на тротуар и задержали / Фото: twitter.com/TVTEDDY
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Press Herald.
Отмечается, что местный житель Ашер Вудворт, одетый в костюм из елочных веток, был приговорен к 60 долларам штрафа.
По словам очевидцев, человек-дерево мешал движению, хотя, судя по опубликованным фотографиям и видео, Вудворт ходил только по пешеходному переходу.
Прибывшие полицейские отвели мужчину на тротуар и задержали. 30-летний Ашер Вудворт рассказал, что он профессиональный танцор. Мужчина заявил, что хотел посмотреть реакцию прохожих на его действия.
Police have arrested a man dressed as tree for blocking traffic on Congress Street...as God is my witness. pic.twitter.com/VUFQY6Vyv0— TVTEDDY (@TVTEDDY) October 24, 2016
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