В США арестовали человека-дерево (видео)

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Press Herald.

Отмечается, что местный житель Ашер Вудворт, одетый в костюм из елочных веток, был приговорен к 60 долларам штрафа.

По словам очевидцев, человек-дерево мешал движению, хотя, судя по опубликованным фотографиям и видео, Вудворт ходил только по пешеходному переходу.

Прибывшие полицейские отвели мужчину на тротуар и задержали. 30-летний Ашер Вудворт рассказал, что он профессиональный танцор. Мужчина заявил, что хотел посмотреть реакцию прохожих на его действия.