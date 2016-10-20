В России водитель вступил в рукопашный бой со страшным клоуном, вооруженным вантузом (видео)
16:06, 20 октября 2016Курьёзы
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В Санкт-Петербурге неизвестный, одетый в костюм страшного клоуна и вооруженный вантузом, атаковал проезжающую машину и пытался не дать ей проехать.
Клоун с вантузом напал на автомобиль в Петербурге / скриншот
Об этом сообщает радио «Балтика».
Клоун встал перед машиной и несколько раз ударил по капоту вантузом. Водитель вышел и вступил с хулиганом в рукопашный поединок. Отбросив нарушителя на асфальт, мужчина продолжил свой путь.
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Атаки неизвестных в костюмах клоунов начались в США и странах Европы в конце августа. Во многих случаях выяснялось, что за масками прячутся шутники, решившие попугать людей. Американская полиция обратилась к молодежи с просьбой не развлекаться подобным образом, так как жертвы розыгрышей могут повести себя непредсказуемо.
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