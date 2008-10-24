Сицилиец сорвал рекордный джекпот в 100 миллионов евро

Житель сицилийского города Катания выиграл 100 миллионов евро в розыгрыше рекордного джекпота в лотерею.

Это один из крупнейших выигрышей в мировой истории лото и самый большой в Италии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местое телевидение.

Имя счастливца пока не известно и, возможно, вообще, не будет разглашено. Шансы угадать шесть цифр в правильном порядке из 90 номеров равнялись 600 000 000:1.

Призовой фонд итальянского Superenalotto рос от розыгрыша к розыгрышу и приближался к абсолютному мировому рекорду, отмечает NEWSru. В стране началась настоящая "игровая лихорадка", в связи с чем организация по защите прав потребителей "Кодаконс" даже потребовала снять "большой куш" с розыгрыша.