Сицилиец сорвал рекордный джекпот в 100 миллионов евро
09:06, 24 октября 2008Курьёзы
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Шансы равнялись 600 000 000:1
Житель сицилийского города Катания выиграл 100 миллионов евро в розыгрыше рекордного джекпота в лотерею.
Это один из крупнейших выигрышей в мировой истории лото и самый большой в Италии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местое телевидение.
Имя счастливца пока не известно и, возможно, вообще, не будет разглашено. Шансы угадать шесть цифр в правильном порядке из 90 номеров равнялись 600 000 000:1.
Призовой фонд итальянского Superenalotto рос от розыгрыша к розыгрышу и приближался к абсолютному мировому рекорду, отмечает NEWSru. В стране началась настоящая "игровая лихорадка", в связи с чем организация по защите прав потребителей "Кодаконс" даже потребовала снять "большой куш" с розыгрыша.
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