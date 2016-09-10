Во время затянувшихся переговоров по Сирии Лавров угостил журналистов водкой (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

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"Лавров отнес ее (пиццу - Ред.) журналистам. Журналисты (не наши) попросили к ней водку. Лаврова долго просить не пришлось - с собой было", - рассказала Захарова.

"Пицца - от американцев, водка - от нас", - сказал Лавров, передавая паёк", - написала представительница российского внешнеполитического ведомства.