Во время затянувшихся переговоров по Сирии Лавров угостил журналистов водкой (фото, видео)
19:33, 10 сентября 2016Курьёзы
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Госсекретарь США Керри прислал главе МИД РФ Лаврову и его команде пиццу во время затянувшихся переговоров по Сирии в Женеве.
Лавров: Пицца - от американцев, водка - от нас / Скриншот
Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
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"Лавров отнес ее (пиццу - Ред.) журналистам. Журналисты (не наши) попросили к ней водку. Лаврова долго просить не пришлось - с собой было", - рассказала Захарова.
"Пицца - от американцев, водка - от нас", - сказал Лавров, передавая паёк", - написала представительница российского внешнеполитического ведомства.
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