В канзасском спортзале завелось привидение-«качок»

Камера видеонаблюдения, реагирующая на движение, зафиксировала в одном из спортзалов Канзас-сити загадочный объект, сообщает в Лента.ру со ссылкой на FOX News.

Различимое на записи шарообразное нечто проявляло интерес к зоне занятий со свободными весами и задержалось у стойки с гантелями. "Полтергейст" провел около снарядов около двух часов, а затем исчез.

Владелица спортзала утверждает, что ночью в клубе никого не было. Женщина отдала пленку на экспертизу в охранное агентство. Там исключили вероятность, что на видео запечатлены пыль или насекомые и не смогли дать точного ответа о происхождении загадочного объекта.