В Татарстане стоявшему на эвакуаторе автомобилю выписали штраф за превышение скорости

Как сообщает Meduza, водитель по имени Марсель вызвал частный эвакуатор, который должен был отвезти его автомобиль с места ДТП. Однако к этим неприятностям был добавлен еще и штраф.

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Представитель ГИБДД Татарстана Хайдар Зиганшин рассказал журналистам, что штраф водителю легкового автомобиля уже отменен.

«Как установлено, владелец Hyundai вызвал частный эвакуатор, который должен был отвезти его автомобиль с места ДТП. Вот этот частный эвакуатор и разогнался. Сейчас будет привлечен к ответственности водитель эвакуатора», - объяснил Зиганшин.

По его словам, система сразу должна была отбросить снимок как брак, но не сделала этого.