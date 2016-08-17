В Татарстане стоявшему на эвакуаторе автомобилю выписали штраф за превышение скорости

20:53, 17 августа 2016
Курьёзы
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Житель Татарстана получил от ГИБДД штраф за превышение скорости на 22 километра в час, хотя его машина стояла на эвакуаторе.

Фото prokazan.ru

Как сообщает Meduza, водитель по имени Марсель вызвал частный эвакуатор, который должен был отвезти его автомобиль с места ДТП. Однако к этим неприятностям был добавлен еще и штраф.

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Представитель ГИБДД Татарстана Хайдар Зиганшин рассказал журналистам, что штраф водителю легкового автомобиля уже отменен.

«Как установлено, владелец Hyundai вызвал частный эвакуатор, который должен был отвезти его автомобиль с места ДТП. Вот этот частный эвакуатор и разогнался. Сейчас будет привлечен к ответственности водитель эвакуатора», - объяснил Зиганшин.

По его словам, система сразу должна была отбросить снимок как брак, но не сделала этого.

Внезапно! #штраф #гибдд_татарстан #гибдд #крис #эвакуатор

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