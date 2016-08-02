В Татарстане автомобилисткам в бикини бесплатно заправят на АЗС почти полный бак бензина

Об этой акции, которая состоится в четверг, 4 августа, сообщили организаторы, каждая участница бесплатно получит 30 литров топлива, пишет Prokazan.ru.

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Несколько недель назад такая акция прошла в Самаре - согласно условиям, девушки в бикини должны были самостоятельно вставить заправочный пистолет в бак, после чего пройти к кассе, назвать номер колонки, марку топлива и с улыбкой добавить: "До полного". В акции приняли участие несколько десятков девушек.

Сообщается, что обязательное условие - наличие у девушки обуви с каблуками, при этом к купальнику особых требований не предъявляется - он может быть как сплошным, так и раздельным. Внешность девушки значения не имеют, участнице также должно быть больше 18 лет.

Хотя организаторы акции имеют 15 автозаправок в республике, акция "Заправим за бикини" пройдет всего на трех АЗС в Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге.

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Время акции ограничили тремя часами (с 12 до 15). Кроме того, посетителей просят соблюдать очередность и по возможности спокойствие.

Стоит отметить, что каждая девушка должна будет подписать согласие на фото- и видеосъемку и последующее размещение своего изображения на официальном сайте компании и на ее страничках в соцсетях, так что сохранить в тайне свое участие в акции не удастся.