Pokemon GO безумие: спикер Госдепа США поймал журналиста за ловлей покемонов на брифинге (видео)

08:39, 22 июля 2016
Курьёзы
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Журналист играл Pokemon GO во время брифинга в Госдепартаменте США.

4pda.ru

Спикер Госдепартамента Джон Кирби прервал отчет об усилиях коалиции в борьбе против ИГ, увидев, как журналист играет, передает CNN.

"Вы играете в Pokemon прямо сейчас, да?" - спросил он у представителя СМИ.

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После того, как Кирби закончил доклад, он обратился к журналисту и спросил, удалось ли тому поймать покемона.

Тот ответил, что нет, и пожаловался на скорость интернета в помещении. На это Кирби сказал, что ему жаль.

 Как сообщал УНИАН, испанская полиция опубликовала рекомендации по безопасности для игроков популярной виртуальной игры Pokemon Go.

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