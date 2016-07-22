Pokemon GO безумие: спикер Госдепа США поймал журналиста за ловлей покемонов на брифинге (видео)

Спикер Госдепартамента Джон Кирби прервал отчет об усилиях коалиции в борьбе против ИГ, увидев, как журналист играет, передает CNN.

"Вы играете в Pokemon прямо сейчас, да?" - спросил он у представителя СМИ.

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После того, как Кирби закончил доклад, он обратился к журналисту и спросил, удалось ли тому поймать покемона.

Тот ответил, что нет, и пожаловался на скорость интернета в помещении. На это Кирби сказал, что ему жаль.

Как сообщал УНИАН, испанская полиция опубликовала рекомендации по безопасности для игроков популярной виртуальной игры Pokemon Go.