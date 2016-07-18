Испанская полиция издала инструкцию по безопасному отлову покемонов

Пользователям напоминают, что они находятся в реальном мире, где существуют такие объекты, как светофоры и автомобили.

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В игре для смартфонов, выпущенной японской компанией Nintendo, пользователи ищут забавных монстров в виртуальном мире, наложенном на карту окружающей местности.

С 15 июля - спустя неделю после релиза в США, Австралии и Великобритании - игра Pokemon Go стала доступна и в Испании, где она тоже немедленно стала хитом.

В субботу полиция Барселоны вызволила двух японских туристов, которые в поисках покемонов забрели в туннель на оживленной автомагистрали.

Полиция также предупреждает, что благодаря технологиям GPS местоположение игроков становится известно другим пользователям, что делает их потенциально уязвимыми для грабителей и воров, а также сигнализирует злоумышленникам, что хозяев нет дома.

В США уже были случаи, когда в поисках виртуальных монстров игроки забредали в опасные районы и становились жертвами преступников.

Составители инструкции советуют игрокам не увлекаться ловлей редких экземпляров покемонов и помнить, что самое важное - личная безопасность.