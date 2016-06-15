Одиозный российский депутат Милонов предложил правительству РФ переименовать на картах Стамбул в Константинополь

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для многих жителей нашей страны Стамбул по-прежнему связывается исключительно с историей Византии. В дореволюционный период нашего государства этот город именовался у нас не иначе, как Константинополь. А в настоящем времени многие православные страны, например Греция, продолжают данную традицию», - заявил Милонов.

Читайте такжеСкандальный депутат хочет возглавлять регион в РФ, чтобы ввести "полицию нравов" и очистить его от геев

Он отметил, что название «Константинополь» должно быть возвращено в современное употребление.

«Мы не отрицаем его современное название, но оставляем свое право на историческую справедливость, хоть и заключенную в форму символа», - сказал он.