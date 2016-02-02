Харьковский сурок Тимка спрогнозировал курс доллара на 2016 год

Харьковский сурок Тимка II сегодня впервые спрогнозировал курс доллара на 2016 год. Перед грызуном поставили две таблички с курсом доллара, и по очереди подошел к табличкам с надписями 25 гривень и 30 гривень за доллар. Работники биостанции предположили, что это означает, что курс доллара в течение года будет колебаться от 25 до 30 гривень за 1 доллар.

Студенты биологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина также высказались за установку памятника сурку-предсказателю.

Читайте такжеХарьковский сурок Тимка спрогнозировал раннюю, но затяжную весну

Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла в Украину из США, где День сурка является национальным праздником.