У болонки-миллионерши отобрали 10 миллионов долларов (фото)

В понедельник суд Манхэттена постановил изъять 10 миллионов долларов, оставленных миллионершей Леоной Хелмсли (Leona Helmsley) своей болонке, и передать средства в благотворительный фонд, передает Лента.ру со ссылкой на АР.

9-летняя мальтийская болонка по кличке Беда (Trouble) будет вынуждена довольствоваться лишь двумя миллионами долларов наследства. Собака проживает во Флориде у главного управляющего отелем Helmsley Sandcastle.

Напомним, в конце 2007 года болонка была вынуждена тайно переехать из Коннектикута во Флориду после того, как ей стали поступать письма с угрозами. Содержание собачки обходится в 300 тысяч долларов в год, при этом она питается только блюдами, приготовленными шеф-поварами.

Беда получила наследство в августе 2007 года, когда Хелмсли скончалась в возрасте 87 лет от сердечного приступа. Вдова одного из крупнейших владельцев недвижимости в Нью-Йорке получила прозвище "королевы скупости" за свой скверный характер. По слухам, она как-то заявила "Мы не платим налогов. Только маленькие люди платят налоги". За налоговые преступления в 1989 году ее приговорили к полутора годам заключения. После смерти Хелмси оставила недвижимость стоимостью около 2,5 миллиарда долларов, большая часть которой перешла благотворительным фондам.