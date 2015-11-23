Икающий мальчик исполнил гимн Австралии перед полным стадионом (видео)

Однако мальчик не смутился и допел до конца.

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Как только школьник закончил свое выступление, присутствующие на стадионе сильно захлопали за столь храброе исполнение.