Икающий мальчик исполнил гимн Австралии перед полным стадионом (видео)

15:06, 23 ноября 2015
Курьёзы
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Семилетний мальчик поразил жителей Австралии своей храбростью. Он начал икать во время исполнения национального гимна перед полным стадионом болельщиков, собравшихся на бейсбольный матч. 

Однако мальчик не смутился и допел до конца. 

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Как только школьник закончил свое выступление, присутствующие на стадионе сильно захлопали за столь храброе исполнение.

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