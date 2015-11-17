Ученые выяснили, почему кошки боятся огурцов (видео)

Специалист в области поведения животных доктор Роджер Магфорд объяснил такую реакцию.

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"Я считаю, что это вызвано неожиданностью от обнаружения необычного объекта, тайком размещенного за животным, пока оно склонилась над миской с едой", - цитирует доктора Магфорда издание TheTelegraph.

По его словам коты, снятые на видео, обнаруживают не столько странную фобию, сколько естественную реакцию на неожиданную потенциальную угрозу. Если бы на месте огурца оказался любой другой предмет, результат был бы тот же.

"Коты должны с подозрением относиться ко всему неизвестному, ведь это может быть змея или другой хищник. Я подозреваю, что реакция на игрушечного паука, пластиковую рыбу или маску была бы такой же. Словом, дело не в природе огурца, а в элементе неожиданности", - подводит итог Роджер Магфорд.

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Напомним, на днях в сети появилось видео, на котором коты нетипично реагируют на огурец, который оказывается за их спиной.