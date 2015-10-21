В Саудовской Аравии мужчинам разрешили есть своих жен
18:55, 21 октября 2015Курьёзы
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Главный муфтий Саудовской Аравии Абдулазиз Али Шейх заявляет, что в случае смертельного голода мужчинам можно есть части тела своих жен.
Мужчинам предложили есть своих жен / pixgood.com
Об этом пишет Mirror.
По словам муфтия, женщина должна отнестись к этому решению супруга с преданностью и смирением, поскольку они с ним "одно целое".
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Это заявление муфтия вызвало целый шквал споров в Саудовской Аравии. В то же время на официальном сайте священнослужителя полный текст проповеди пока не появился.
Добавим, что ранее в ряде зарубежных СМИ появлялись и другие контроверсионные заявления Абдулазиза Али Шейха. Например, он предлагал уничтожить все храмы, кроме мечетей, или разрешить выходить замуж 15-летним девочкам.
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