В Дубае обещают 4 кг золота за проездной

Об этом пишет Русская служба BBC.

Транспортные власти эмирата готовы подарить 4 килограмма чистого золота в рамках празднования Дня общественного транспорта, 1 ноября, сообщает сайт Gulf News. Таким образом чиновники пытаются мотивировать людей отказаться от использования личных автомобилей.

Золотой слиток и другие подарки будут разыгрываться в лотерею на протяжении недели. В денежном эквиваленте стоимость ценных призов составит 1 млн дирхамов (272 тысячи долларов).

Претендовать на подарки смогут только обладатели дубайских проездных.

В праздновании примет участие легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар. Он посетит баскетбольный матч, который проведут рядом с автобусной остановкой. Победитель турнира по стритболу получит 10 тысяч дирхамов (2700 долларов).

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Дубай является одним из самых насыщенных автотранспортом городов мира: на каждую семью в среднем приходится по 2,3 автомобиля.

При этом всего 13% граждан пользуются общественным транспортом.