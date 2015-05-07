На Мадагаскаре нашли пиратский клад капитана Кидда - СМИ

По их мнению, клад был добычей знаменитого шотландского пирата XVII века Уильяма Кидда, сообщает Русская служба Би-би-си.

Слиток весом 50 килограммов был найден на мелководье у берегов острова Сент-Мари в восточной части Мадагаскара.

Находка была передана президенту Мадагаскара на специальной церемонии.

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В 1695 году капитан Кидд получил от британского правительства каперский патент, позволявший ему грабить торговые суда враждебных Англии государств.

В течение пяти лет он наводил ужас на мореплавателей в Карибском море и Индийском океане, однако затем впал в немилость к британской короне, был схвачен и доставлен в Лондон, где в 1701 году осуждён и повешен.