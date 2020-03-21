Дороже денег: в США преступники угнали фуру с тоннами туалетной бумаги

Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.

В Северной Каролине (США) преступник угнал фургон с грузом туалетной бумаги.

Об этом сообщает Fox News.

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Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».