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Дороже денег: в США преступники угнали фуру с тоннами туалетной бумаги

06:07, 21 марта 2020
Курьёзы
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В США угнали фургон с туалетной бумагой / фото: Guilford County Sheriff’s Office

Об этом сообщает Fox News.

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Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».

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