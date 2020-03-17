Новоназначенный министр Петрашко для зачитывания присяги пошел не к трибуне ВР, а к президентскому креслу (видео)

Разумков пошутил: "Смело".

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко для зачитывания присяги пошел не к трибуне Верховной Рады, а к президентскому креслу.

Как передает корреспондент УНИАН, каждый новоназначенный член правительства должен принести присягу. Для этого они выходят на трибуну и зачитывают присягу.

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Петрашко вместо трибуны пошел на место, предназначенное для президента Украины в сессионном зале парламента. В зале послышался смех, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пошутил: "Смело".

После этого Петрашко развернулся и пошел к трибуне, где и принял присягу.