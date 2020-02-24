В Николаеве пешеходы прошли через салон авто, остановившегося на "зебре" (видео)

Двое мужчин открыли задние двери автомобиля "ВАЗ" и перешли дорогу сквозь салон авто.

В Николаеве пешеходы прошли через салон авто, которое остановилось на пешеходном переходе и заблокировало людям дорогу.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео белый автомобиль "ВАЗ" останавливается на красный свет прямо на "зебре". Некоторые люди обходят авто. Впрочем, двое мужчин, очевидно, решили проучить водителя, сначала что-то ему говорят. А потом открывают задние двери и переходят дорогу сквозь салон авто.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве парень не захотел платить штраф за безбилетный проезд и на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь бегством от контроллеров.