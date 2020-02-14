В Харькове мужчина в костюме члена поздравлял всех с днем Валентина (фото)

Прохожие в ответ улыбались, кое-кто решался брать у харьковчанина открытки.

В Харькове днем, 14 февраля, неизвестный в костюме полового члена поздравлял прохожих с праздником всех влюбленных.

Видео с мужем появилось на Telegram-канале ХС|Харьков.

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«Какой город, такая и валентинка», – сказал он на камеру.

Кроме курьезного наряда, мужчина также надел коричневую шубу и черные очки. Прохожие в ответ улыбались, кое-кто решался брать у харьковчанина открытки.

Как сообщал УНИАН, ко дню святого Валентина на Филиппинах предлагают букеты вместе с масками, антисептиком, перчатками и даже специальной зубной пастой.