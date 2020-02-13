В РФ собака укусила ребенка и носом открыла дверь прибывшим спасателям

Услышав голос хозяйки, животное открыло дверь.

В российском Новосибирске собака укусила ребенка, а после помогла спасателям попасть в помещение.

Как сообщает runews24, 12 февраля в службу спасения позвонила жительница Ленинского района и попросила помочь попасть в свою квартиру.

По ее словам, внутри помещения находилась ее 10-летняя дочь и собака. Девочка, испугавшись питомца, спряталась в ванной комнате и не могла открыть матери входную дверь.

Прибывшие спасатели принялись выяснять, где именно на двери находится задвижка. В этот момент собака услышала голос хозяйки, подскочила и самостоятельно носом открыла замок.

Девочку нашли в ванной, у нее была рана на локте правой руки после укуса собаки. Ребенка передали в руки матери и посоветовали обратиться в больницу.

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