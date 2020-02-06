В Индии придумали, как заставить водителей не сигналить на "красном" (видео)

Мумбаи – город с самыми большими пробками в мире.

В индийском Мумбаи готовят наказание для нетерпеливых водителей, которым невмоготу ждать зеленого света.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Вдоль дорог установили датчики, которые фиксируют уровень шума. Как только он превышает 89 децибел, отсчет времени на красном свете начинается сначала и стоять придется еще дольше.

Мумбаи – город с самыми большими пробками в мире. Кроме того, водители в пробках не сдерживают эмоции и неистово сигналят. Поэтому тамошние патрульные отмечают, что такая какофония – не только назойливо, но и опасно для здоровья: страдают уши и повышается сердцебиение.

Как сообщал УНИАН, Instagram-блогер и начинающий музыкант Джеймс Поток, который летел из Торонто в Ямайку, заставил развернуть обратно воздушное судно, когда пошутил, что он, вероятно, болен коронавирусом.