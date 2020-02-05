Пранкер заявил в самолете, что у него коронавирус – лайнер вернулся (видео)

В комментарии журналистам музыкант признался, что пошел на такой шаг ради популярности. Он надеялся, что видео с его участием станет «вирусным».

Instagram-блогер и начинающий музыкант Джеймс Поток, который летел из Торонто в Ямайку, заставил развернуть обратно воздушное судно, когда пошутил, что он, вероятно, болен коронавирусом.

Об этом сообщают CityNews.

28-летний мужчина на полпути в Ямайку заявил пассажирам, что недавно вернулся из Китая и чувствует определенные признаки смертельной пневмонии.

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«Я только что вернулся с Хунаня (парень ошибся, настоящее название Ухань – УНИАН), столицы коронавируса, и чувствую себя не очень хорошо. Спасибо», – сказал он.

В ответ бортпроводники немедленно дали путешественнику необходимы средства специальной защиты. Через 15 минут все сотрудники были в масках.

О шутке мужчины узнали уже в Торонто, ведь из-за возможной угрозы вируса самолет вернулся. Медики констатировали, что Поток является вполне здоровым.

Отмечается, что блогера уже задержала полиция. Сейчас шутник находится под подпиской о невыезде.

В комментарии журналистам музыкант признался, что пошел на такой шаг ради популярности. Он надеялся, что видео с его участием станет «вирусным».

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля количество больных новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом, в мире возросло до 24 тыс. 541, погибших уже насчитывается 493.