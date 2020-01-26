"Привлекают его крылья и реактивные двигатели": влюбленная в 40-тонный самолет женщина хочет выйти за него замуж

Женщина держит дома части Boeing, с которыми даже спит в одной постели.

30-летняя продавщица Мишель Кобке из Германии утверждает, что уже шесть лет любит самолет Boeing 737 из аэропорта Берлин-Тегель, и хочет выйти за него замуж.

Кобке называет Boeing «любовью своей жизни». По словам девушки, больше всего ее в самолете привлекают его крылья и реактивные двигатели. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Mirror.

Кобке называет Boeing словом «Schatz», что переводится с немецкого как «дорогой».

Впервые девушка увидела самолет в 2014 году через окно аэропорта — и сразу влюбилась в него. Лишь в 2019-м ей удалось увидеть его лично, а однажды — даже поцеловать в обшивку. Теперь Кобке планирует встретиться с Boeing в Амстердаме в марте 2020 года.

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Друзья и семья Мишель приняли тягу девушки к самолету, но сами не хотят участвовать ни в их свадьбе, ни в их отношениях. Сама же Кобке говорит, что хочет в будущем жить с Boeing в ангаре, который будет для них «домом».

«Я планирую когда-то переехать жить в ангар, а моя самая большая мечта — быть с Schatz и жить с ним. Я также хочу выйти за него замуж в ангаре и проводить с ним целые вечера», — говорит девушка.

Пока же Кобке держит дома части Boeing, с которыми даже спит в одной постели.